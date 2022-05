EU-Kommission legt Energiepaket vor

Brüssel: Die Europäische Kommission will der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg mit einem Drei-Punkte-Plan entgegenwirken. Dieser sieht unter anderem vor, verstärkt Gas aus anderen Ländern zu beschaffen. Außerdem will die EU erneuerbare Energien fördern und Maßnahmen zum Energiesparen beschließen. Laut Medienberichten rechnet die Kommission mit Kosten von rund 210 Milliarden Euro, die aus dem Corona-Konjunkturfonds finanziert werden sollen. Derweil beugt sich der italienische Energie-Konzern Eni offenbar der Forderung Russlands, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. In einer Erklärung des Unternehmens heißt es, man werde in den kommenden Tagen bei der Gazprom-Bank ein Konto in Euro und Rubel eröffnen, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 06:00 Uhr