EU-Kommission lässt zweiten Corona-Impfstoff zu

Brüssel Die EU hat für den Corona-Impfstoff des US-Pharma-Herstellers Moderna die bedingte Marktzulassung erteilt. Das teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Der Schritt folgte kurz nach einer entsprechenden Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. Modernas Impfstoff ist dann nach dem von Biontech-Pfizer das zweite Vakzin, welches auch in Deutschland gegen Covid-19 eingesetzt werden kann. Der neue Impfstoff weist in klinischen Studien eine ähnlich gute Wirksamkeit auf wie der von Biontech, muss allerdings nur bei minus 20 Grad statt bei minus 70 Grad gelagert werden. In den USA, Kanada und anderen Ländern wird der Moderna-Impfstoff bereits verabreicht. Bislang hat Brüssel mit dem Unternehmen einen Liefervertrag für zunächst 80 Millionen Impfstoffdosen geschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 17:15 Uhr