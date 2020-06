EU-Kommission lässt Rolle von BaFin im Fall Wirecard prüfen

Nachrichtenarchiv - 26.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In den Bilanzskandal beim Zahlungsanbieter Wirecard schaltet sich nun auch die EU-Kommission ein. Es geht um die Rolle der deutschen Finanzaufsicht BaFin. In einem Interview sagte Kommissionsvize Dombrovskis, er werde die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde -ESMA- um eine Untersuchung bitten. Sie soll klären, ob die deutsche Finanzaufsicht BaFin bei der Kontrolle über Wirecard versagt und gegen EU-Recht verstoßen hat. Auch Finanzminister Scholz möchte klären, wie das Bilanz- Loch von 1,9 Milliarden Euro von der deutschen Finanzaufsicht übersehen werden konnte. Er kündigte an, Strukturen zu durchleuchten und gegebenenfalls zu verändern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 09:00 Uhr