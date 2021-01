EU-Kommission lässt auch Moderna-Impfstoff zu

Assange darf Haft weiterhin nicht verlassen

London: Der in Großbritannien inhaftierte Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks Assange kommt vorerst nicht auf freien Fuß. Ein Gericht in London wies einen Antrag von Assanges Anwälten auf Freilassung auf Kaution zurück. Zur Begründung hieß es, es bestehe Fluchtgefahr. Außerdem müssten die USA die Gelegenheit haben, gegen das Urteil in Revision zu gehen. Am Montag hatte das Gericht in London entschieden, dass der 49-Jährige nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Assange wird in den Vereinigten Staaten der Spionage beschuldigt, weil der Wikileaks-Gründer vertrauliche Dokumente des US-Militärs veröffentlicht hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 18:00 Uhr