EU-Kommission kritisiert verschärfte Grenzkontrollen in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 23.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Deutschland gerät wegen der verschärften Einreiseregeln für Tschechien, die Slowakei und Tirol unter Druck. In einem Beschwerdebrief der EU-Komission heißt es, mehrere Vorgaben seien unverhältnismäßig oder unbegründet. Das nachvollziehbare Ziel Deutschlands - der Schutz der öffentlichen Gesundheit in einer Pandemie - könne auch durch weniger restriktive Maßnahmen erreicht werden. Die EU-Kommission erwartet nun innerhalb von zehn Werktagen eine Antwort. Ähnliche Briefe gingen an Belgien, Ungarn, Dänemark, Schweden und Finnland. Auch mit deren Grenzmaßnahmen ist die EU-Kommission nicht einverstanden. - Auf Drängen der EU-Kommission beraten die Europaminister der EU-Staaten heute über das Vorgehen an den Binnengrenzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.02.2021 01:00 Uhr