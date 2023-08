EU-Kommission konstatiert "Erosion demokratischer Grundsätze" in Hongkong

Brüssel: Die EU hat die politische Entwicklung in Hongkong kritisiert. Im vergangenen Jahr hätten Autonomie, demokratische Grundsätze und Grundfreiheiten weiter abgenommen. So das Fazit im Jahresbericht der EU-Kommission, der heute in Brüssel vorgestellt wurde. Die Zweifel, dass die Regierung in Peking in der Sonderverwaltungszone am Prinzip "ein Land, zwei Systeme" festhalte, hätten sich verstärkt. Als Beispiel nannte die EU-Kommission das sogenannte Sicherheitsgesetz. Aufgrund der umstrittenen Regelungen seien in Hongkong allein im vergangenen Jahr mehr als 230 Menschen festgenommen worden, unter ihnen auch Journalisten. Bei der Rückgabe der ehemaligen britischen Konkolonie 1997 an China hatte Peking zugesichert, die dort geltenden Bürgerrechte in Hongkong 50 Jahre lang nicht anzutasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 22:00 Uhr