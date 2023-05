EU-Kommission hätte Lufthansa-Staatshilfen laut EuGH nicht genehmigen dürfen

Meldungsarchiv - 10.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Luxemburg: Die EU-Kommission hätte das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung für die Lufthansa nicht genehmigen dürfen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden und damit einer Klage der Luftfahrtunternehmen Ryanair und Condor stattgegeben. Während der Corona-Krise im Jahr 2020 war die Lufthansa finanziell in Schieflage geraten. Mit seiner Beihilfe in Höhe von sechs Milliarden Euro wollte der Bund den Konzern vor einer Insolvenz schützen. Die EU-Kommission in Brüssel hatte das Hilfspaket genehmigt, zu Unrecht wie der EuGH nun befand. Gegen das Urteil können Rechtsmittel eingelegt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 11:00 Uhr