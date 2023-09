EU-Kommission glaubt an Einigung auf neuen Asylpakt

Brüssel: EU-Innenkommissarin Johansson rechnet damit, dass die EU-Innenminister bei ihrer derzeit laufenden Ratssitzung den EU-Asylpakt beschließen werden. Sie sei optimistisch, was die Zustimmung der Mitgliedsländer zum letzten Baustein der Reform angehe. Gemeint ist die Krisenverordnung, mit der die EU in bestimmten Fällen Abschiebehaft erleichtern und Asylentscheidungen beschleunigen will. Die Grünen in der Bundesregierung hatten sich bislang dagegengestellt und vor einer Aushöhlung des Asylrechts gewarnt. Bundeskanzler Scholz soll nun aber eine deutsche Zustimmung angeordnet haben. Kritik kommt auch aus Ungarn und Polen, die Flüchtlingsschutz grundsätzlich ablehnen. Ungarns Regierungschef Orban sagte, geplant sei, den Mitgliedsstaaten noch vor der Europawahl einen Migrationspakt in den Rachen zu schieben. Auch bei Gegenstimmen aus Ungarn und Polen gilt eine Mehrheit für das neue Asylpaket nach der Festlegung von Scholz nun als wahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 11:00 Uhr