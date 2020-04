EU-Kommission genehmigt Staatshilfen für Condor

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Bundesregierung und das Land Hessen dürfen den angeschlagene Ferienflieger Condor unterstützen. Die EU-Kommission hat am Vormittag ein staatliches Kreditprogramm in Höhe von 550 Millionen Euro genehmigt. Man bemühe sich um Lösungen, wie die Mitgliedsstaaten Unternehmen im Einklang mit EU-Beihilfevorschriften helfen können, sagte Wettbewerbskommissarin Vestager. Das Frankfurter Unternehmen Condor beschäftigt 4.900 Mitarbeiter. Es war bereits vergangenes Jahr erstmals in finanzielle Schwierigkeiten geraten, als der Mutterkonzern Thomas Cook Pleite ging. Vor wenigen Wochen dann sagte ein polnischer Investor die geplante Übernahme wegen eigener Probleme ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 10:00 Uhr