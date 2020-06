EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben das Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung genehmigt. Die Freigabe unterliegt allerdings der Bedingung, dass die größte deutsche Fluggesellschaft Verpflichtungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einhält. Dazu gehört etwa, dass Lufthansa Start- und Landerechte an den Flughäfen München und Frankfurt abgeben muss. Am Mittag entscheiden die Lufthansa-Aktionäre, ob sie das milliardenschwere Rettungspaket annehmen. Der Münchner Großaktionär Thiele hatte nach längerem Zögern seine Zustimmung angekündigt. In der Nacht hatten sich die Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo auf ein Sparpaket zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise geeinigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sind darin Einsparungen von über einer halben Milliarde Euro bis Ende 2023 vorgesehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2020 09:45 Uhr