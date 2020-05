EU-Kommission für Verlängerung des Einreisestopps bis 15. Juni

Großbritannien, Frankreich und USA erinnern an Kriegsende

London: Die britische Königin hat in einer Ansprache an das Kriegsende erinnert. Um 22:00 Uhr deutscher Zeit - genau zu der Uhrzeit, an der ihr Vater vor 75 Jahren den Sieg der Alliierten in Europa verkündete, wandte sich die Queen an die Bevölkerung. Elisabeth II. erinnerte an die alliierten Soldaten, die alles riskiert hätten, damit es in der Heimat Frieden gibt. Mit Blick auf die Millionen Gefallenen sagte die Queen, der größte Tribut, den man ihnen zollen könne, ist, dass Länder heute Freunde sind, die einst erbitterte Feinde waren. In Paris und in Washington legten die Präsidenten Macron und Trump Kränze nieder, um die Weltkriegstoten zu ehren. In Russland wird das Kriegsende erst morgen gefeiert. Corona-bedingt wurde die traditionelle Militärparade abgesagt, es ist lediglich eine Luftschau geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 22:45 Uhr