EU-Kommission fordert zu schnellerem Impfen auf

Brüssel: An diesem Wochenende hat die EU laut Kommissionspräsidentin von der Leyen genügend Impfstoff an die Mitgliedsstaaten geliefert, um mindestens 70 Prozent der Erwachsenen vollständig zu immunisieren. Nun müssten die EU-Länder alles dafür tun, dass die Impfungen auch vorankommen, betonte von der Leyen. Covid-19 sei noch nicht besiegt. Allerdings sieht die Kommission trotz steigender Corona-Zahlen die Urlaubssaison in Europa nicht in Gefahr. Dank der Impfungen führten höhere Infektionszahlen nicht automatisch zu einer gefährlicheren Lage, sagte Wirtschaftskommissar Gentiloni. Er warnte aber vor einseitigen Reisebeschränkungen durch einzelne Mitgliedsstaaten. Diese würden die Unsicherheit in Europa nur erhöhen, so Gentiloni. Wichtiger seien das persönliche Verhalten und Impfungen. Angesichts der Fortschritte beim Impfen ist aus seiner Sicht eine starke Urlaubssaison möglich - trotz der besonders ansteckenden Delta-Variante.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 16:15 Uhr