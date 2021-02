EU-Kommission fordert Erklärung für deutsche Einreiseregeln

Kabinett beschließt Gärtnerei-Öffnungen

München: Das bayerische Kabinett will am Vormittag weitere vorsichtige Öffnungsschritte aus dem Lockdown beschließen. Am kommenden Montag sollen Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder öffnen dürfen. Außerdem sollen neben Friseuren auch andere körpernahe Dienstleistungen wieder erlaubt sein - wie etwa die Fußpflege. Ministerpräsident Söder hatte gestern außerdem angekündigt, dass weitere Lockerungen in Regionen mit niedrigen Corona-Zahlen bald möglich sind, auch beim Schulunterricht. Söder will aber zunächst die Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche abwarten. Das Kabinett will außerdem beschließen, die Gebühren für nicht in Anspruch genommene Kitas auch im März zu erstatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 06:00 Uhr