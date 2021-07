EU-Kommission fordert Aus für Verbrennungsmotor

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU will den Verbrennungsmotor abschaffen. Das geht aus dem Gesetzespaket "Fit for 55" hervor, das die EU-Kommission zur Stunde vorstellt hat. Demnach sollen neue Pkw und Lkw ab 2035 keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen. Mit welcher Technologie das passieren soll, lassen die EU-Vorschläge offen. Außerdem will die Kommission den Emissionshandel erweitern. Das könnte sich vor allem auf die Preise von Kraftstoff und Heizöl auswirken. Kommissionschefin von der Leyen sagte, ein CO2-Preis solle neue Anreize schaffen, sich für saubere Technologien zu entscheiden. Man wisse aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass das Instrument funktioniere. Ein Sozialfonds soll Härten für einkommensschwache Haushalte abfedern. Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte Klarheit über die Konsequenzen der Klima-Maßnahmen für die Industrie. Der CDU-Politiker begrüßt die Vorschläge, solange diese nicht die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdeten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.07.2021 14:45 Uhr