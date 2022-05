EU-Kommission erwartet 195 Milliarden Euro Kosten für Energieunabhängigkeit von Russland

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union muss nach Berechnungen der EU-Kommission in fünf Jahren rund 195 Milliarden Euro investieren, um von russischen Energielieferungen loszukommen. Dafür will die Kommission ehrgeizigere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien und beim Energiesparen setzen, heißt es in einem Textentwurf laut der Nachrichtenagentur dpa. Ziel der Strategie ist es demnach, die Energiewende schneller als geplant voranzutreiben und bis zum Ende des Jahrzehnts 45 Prozent aller Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen zu speisen. Im gleichen Zeitraum soll der Energieverbrauch um 13 Prozent sinken und damit stärker als bislang geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 05:00 Uhr