EU-Kommission erhöht Druck auf Impfstoff-Hersteller

26.01.2021 12:15 Uhr

Brüssel: Die EU-Kommission hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen erneut aufgefordert, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte beim digitalen Weltwirtschaftsforum, Europa habe Milliarden investiert, um die Entwicklung der weltweit ersten Impfstoffe zu unterstützen. Jetzt müssten die Firmen ihre Verpflichtungen einhalten. Kritik gab es zuletzt vor allem am britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca. Er steht im Verdacht, Drittstaaten weiter wie geplant zu beliefern, der EU aber weniger Impfstoff als zugesagt zukommen zu lassen. Zuvor hatten auch Biontech und Pfizer angekündigt, die Lieferungen an die EU vorrübergehend zu kürzen. Am Freitag könnte die Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Astrazeneca zulassen. Es wäre der dritte, der in der EU eingesetzt werden kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 12:15 Uhr