EU-Kommission empfiehlt für Ukraine Kandidatenstatus

Italien und Frankreich erhalten weniger Gas aus Russland

Rom: Die verringerten Gaslieferungen aus Russland betreffen immer mehr Länder in Europa. Italien erhält inzwischen nur noch 50 Prozent seiner bestellten Liefermenge, berichtet die Nachrichtenagentur DPA und beruft sich auf den russischen Energiekonzern Gazprom. Bereits am Dienstag hatte Italien 15 Prozent weniger Gas erhalten, gestern dann 35 Prozent weniger. In Frankreich kommt inzwischen überhaupt kein russisches Gas mehr per Pipeline an, teilte der Netzbetreiber GRTgaz mit. Grund sind hier offenbar die gedrosselten Lieferungen an Deutschland. Damit sei der Gasfluss über die Pipeline zwischen Deutschland und Frankreich zum Erliegen gekommen, so ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Frankreich importiert nun verstärkt Gas über eine Pipeline aus Spanien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 15:00 Uhr