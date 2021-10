EU-Kommission droht Polen mit Sanktionen

Das Wetter: Nachts zunehmend klar, Tiefstwerte 10 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar bei 10 bis 3 Grad. Morgen nach Auflösung einzelner Nebelfelder freundlich. An den Alpen föhnig, in Unterfranken sind Schauer möglich. Temperaturen bis zu 21 Grad. Die Aussichten: Am Donnerstag wechselhaft, kühler und starker Wind. Höchstwerte zwischen 12 und 17 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.10.2021 19:45 Uhr