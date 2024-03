EU-Kommission besorgt über Desinformation aus Russland

Brüssel: Die Enttarnung eines Internetportals, das prorussische Propaganda verbreitet haben soll, alarmiert die EU-Kommission. Diese Nachrichten seien sehr beunruhigend, sagte Kommissions-Vizepräsidentin Jourová dem "Handelsblatt". Man müsse sich ständig vor Augen halten, dass Präsident Putin Desinformation als Waffe einsetzen werde, um Europa zu spalten und sich in Wahlen einzumischen. Der Kreml nutze dafür zwielichtige Stellen, die sich als Medien ausgeben. Diese Desinformationskampagnen dürfe man nicht unterschätzen, warnte Jourova. Die tschechische Regierung hatte diese Woche über das von Moskau unterstützte Portal "Voice of Europe" informiert, durch das versucht werde, in der EU Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine zu machen.Gegen die Betreiber wurden Sanktionen verhängt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 08:00 Uhr