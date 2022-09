EU-Kommission berät über massive Mittel-Kürzungen für Ungarn

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Kommission will am Vormittag beraten, ob sie die Finanzmittel für Ungarn wegen Korruption im Land massiv kürzen soll. Kommissionschefin von der Leyen könnte einen entsprechenden Vorschlag den Mitgliedsstaaten vorlegen. Ungarn will die Kürzungen in Milliardenhöhe verhindern. Dazu soll das Parlament in Budapest kommende Woche über mehrere Gesetzesentwürfe abstimmen, wie gestern bekannt wurde. Laut dem Stabschef von Ministerpräsident Orban sehen diese unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen Anti-Korruptionsstelle vor. Diese soll die Verwendung von EU-Geldern überwachen. Das Europäische Parlament hatte Ungarn am Donnerstag bereits abgesprochen, noch eine Demokratie zu sein. Stattdessen habe sich das Land zu einer "Wahlautokratie" entwickelt, heißt es in dem Bericht der Abgeordneten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 07:00 Uhr