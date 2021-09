EU-Kommission berät über europäische Gesundheitsbehörde

Nachrichtenarchiv - 14.09.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission berät heute über die Idee, eine neue EU-Gesundheitsbehörde einzurichten. Diese soll Vorsorge für gesundheitliche Notlagen leisten beziehungsweise dann auch entsprechend reagieren. Einzelheiten sollen am Donnerstag vorgestellt werden. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, die EU müsse künftig besser auf Gesundheitsnotfälle vorbereitet sein. In der Corona-Pandemie waren die 27 Mitgliedsstaaten zunächst größtenteils unabgestimmt vorgegangen. Die Union will durch engere Zusammenarbeit künftig auch bessere Ergebnisse in der Medikamentenforschung und bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs erzielen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.09.2021 14:45 Uhr