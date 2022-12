EU-Kommission beharrt auf Sperrung von Fördermitteln für Ungarn

Kurzmeldung ein/ausklappen Handy-Akkus müssen künftig vom Verbraucher ausgetauscht werden können

Brüssel: Künftig müssen Akkus in Geräten wie Handys und Laptops in der EU von Privatpersonen selbst ausgetauscht und ersetzt werden können. Das ist Teil neuer EU-Vorgaben, auf die sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Abend geeinigt haben. Bis die Regeln für den Austausch von Akkus gelten, dauert es aber noch. Ab Inkrafttreten des neuen EU-Gesetzes in wenigen Wochen noch insgesamt dreieinhalb Jahre. Ausgenommen bei der neuen Regelung sind nur Geräte, die vorwiegend in nasser Umgebung verwendet werden, Geräte bei denen es zu Sicherheitsproblemen kommen könnte und professionelle Medizingeräte. In den neuen Vorgaben sind auch Sammelziele für verschiedene Arten von Batterien vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 21:00 Uhr