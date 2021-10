EU-Kommissar warnt vor Energiearmut in Europa

Zahl der Asylbewerber in der EU steigt

Brüssel: Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union hat nach Angaben der EU-Asylbehörde EASO fast wieder das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht. Hauptgrund ist demnach die stark steigende Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan. Im August seien in der EU rund 10.000 Asylanträge von Menschen aus diesem Land gestellt worden, so Behördenchefin Gregori. Das entspricht einer Steigerung um 38 Prozent gegenüberJuli. Nach ihren Worten stellen vor allem Afghanen einen Asylantrag, die schon längere Zeit in Europa leben. Keine Zuwanderung nach Europa gebe es derzeit direkt aus Afghanistan. Die Asylbehörde beobachte die Situation in den Nachbarländern allerdings sehr genau, wo derzeit Hunderttausende Menschen Schutz suchten. Die EU müsse sich auf eine schwere Situation vorbereiten, so Gregori weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2021 12:00 Uhr