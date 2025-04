EU-Kommissar Sefcovic führt Zollgespräche in Washington

Brüssel: Im Zollstreit mit den USA bricht EU-Handelskommissar Sefcovic heute zu Gesprächen nach Washington auf. Laut EU-Kommission will der Slowake dort mit der US-Seite nach Lösungen suchen. Es gelte zudem, neue Zölle und eine weitere Eskalation zu vermeiden. Sollten die Gespräche nicht zu einem guten Ergebnis führen, behalte man sich weiter alle Optionen vor. Damit sind vor allem Gegenzölle gemeint. Die EU könnte aber auch eine Digitalsteuer erheben, die vor allem US-Unternehmen treffen würde. Angesichts der Wirtschaftsturbulenzen wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins in der kommenden Woche noch einmal senkt - von derzeit 2,5 auf dann 2,25 Prozent. Davon profitiert in der Regel das Wirtschaftswachstum, weil es für Unternehmen und Verbraucher billiger wird, sich Geld zu leihen und dies dann zu investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 12:00 Uhr