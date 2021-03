EU-Kommissar Gentiloni fordert Änderungen am Stabilitätspakt

IG Metall bestreikt heute besonders BMW und seine Zulieferer

München: BMW steht heute im Zentrum des Arbeitskampfes der bayerischen Metaller. Betroffen sind die Werke in Regensburg, Wackersdorf und das BMW-Forschungszentrum in München. Auch Zulieferbetriebe in Ebermannstadt, Kronach und Wolfsbach bei Bayreuth werden bestreikt, ebenso wie Osram in Regensburg, Rhode und Schwarz in Teisnach sowie Leonie in Weißenburg und Roth. In der Tarifauseinandersetzung fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Lohn oder - bei schlechter Konjunktur - eine entsprechende Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber wollen erst ab dem kommenden Jahr eine Lohnerhöhung anbieten und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen dürfen. In der vergangenen Woche haben rund 34-tausend Metaller in 128 Betrieben bei den Ausständen mitgemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 08:00 Uhr