EU-Kommissar Gentiloni fordert Änderungen am Stabilitätspakt

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni fordert eine Lockerung des Euro-Stabilitätspaktes. Angesichts neuer Herausforderungen, so Gentiloni in den Funkle-Zeitungen, müssten sich die Mitgliedstaaten höher verschulden dürfen, um mehr investieren zu können. Die Staatsverschuldung in der Eurozone sei durchschnittlich auf mehr als hundert Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Gleichzeitig bestehe ein großer Investitionsbedarf, sagte der frühere italienische Ministerpräsident. Müsste die EU auch in den nächsten Jahren ohne öffentliche Investitionen arbeiten, bestünde laut dem Brüsseler Kommissar die Gefahr, hinter andere große Wirtschaftsmächte zurückzufallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 07:00 Uhr