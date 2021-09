EU-Kommissar Breton fordert schnelle Eingreiftruppe für Europa

Landtag steht hinter neuer Corona-Strategie in Bayern

München: Der Landtag steht mit breiter Mehrheit hinter dem bayerischen Kurswechsel in der Corona-Politik. In einer Sondersitzung begrüßten auch Grüne, SPD und FDP grundsätzlich die neuen Regeln, die morgen in Kraft treten. Die Klinik-Auslastung löst die Sieben-Tage-Inzidenz als maßgebliches Corona-Kriterium ab. Wegen der hohen Impfquote soll es keinen weiteren Lockdown geben. Ministerpräsident Söder sprach von einem Befreiungsschlag. Er warb energisch fürs Impfen - und griff dabei die AfD und die sogenannte Querdenker-Bewegung an. Die AfD müsse erklären, so Söder, ob sie Postbote oder gar Strippenzieher der Querdenker sei. AfD-Fraktionschefin Ebner-Steiner kritisierte, durch die 3G-Regel würden die - so wörtlich - "Daumenschrauben" für Ungeimpfte weiter angezogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 21:00 Uhr