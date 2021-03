EU könnte Impfstoff von Johnson & Johnson heute zulassen

Japan erinnert an Opfer der Dreifach-Katastrophe von Fukushima

Tokio: Japan hat der Opfer der verheerenden Erdbeben-, Tsunami- und Atom-Katastrophe vor zehn Jahren gedacht. Bei einer Gedenkveranstaltung in Tokio, an der auch Kaiser Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, teilnahmen, und an vielen anderen Orten legten die Menschen eine Schweigeminute ein. Um 14 Uhr 46 Ortszeit - bei uns in der Früh um 6 Uhr 46 - erschütterte am 11. März 2011 das schwere Beben die Region Tohoku im Nordosten des Landes. Mehr als 15.000 Menschen waren damals in den Fluten des anschließenden Tsunamis ums Leben gekommen. Viele werden zudem offiziell weiter als vermisst geführt. Im Atomkraftwerk Fukushima war es in Folge des Erdbebens und Tsunamis zum Super-Gau gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 07:00 Uhr