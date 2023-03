EU-Klimadienst verzeichnet besonders warmen Winter

Kurzmeldung ein/ausklappen Weltweit gibt es Kundgebungen zum internationalen Frauentag

New York: Zum internationalen Frauentag gehen weltweit Menschen auf die Straße, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren. Erste Kundgebungen gab es am Morgen in Thailand und Indonesien. In Europa sind allein in Frankreich in 150 Kommunen Demonstrationen und Aktionen angekündigt. In London wird im Wachsmuseum von Madame Tussauds eine neue Figur der britischen Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst enthüllt. In den USA sind vor allem Kundgebungen für das Recht auf Abtreibungen geplant. In Mittel- und Südamerika wird in mehreren Ländern gegen die zunehmende Gewalt an Frauen protestiert. Die Vereinten Nationen befassen sich aus Anlass des internationalen Frauentags zwei Wochen lang mit Frauenrechtsverletzungen in Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2023 12:00 Uhr