EU-Klimadienst Copernicus verzeichnet wärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Brüssel: Der vergangene März war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus lag die Durchschnittstemperatur bei 14,1 Grad. Das sind rund 0,7 Grad mehr als im März-Schnitt zwischen 1991 und 2020. Damit ist laut Copernicus schon den zehnten Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord erreicht worden. - Welche Verantwortung Staaten für die globale Erwärmung tragen, dazu spricht am Vormittag der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gleich drei Urteile. Geklagt haben unter anderem Jugendliche aus Portugal. Sie werfen mehr als 30 europäischen Ländern vor, die Klimakrise verschärft und damit die Zukunft ihrer Generation gefährdet zu haben. Bekommen sie in Straßburg Recht, könnten Regierungen zu einer schärferen Klimapolitik gezwungen werden.

