EU-Klimabeirat mahnt zu größeren Anstrengungen im Kampf gegen Erderwärmung

Brüssel: Der EU-Klimabeirat hat die Europäische Union zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. In den vergangenen Jahren habe man bereits große Fortschritte in der Klimapolitik gemacht. Aber das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 sei ein Wettlauf gegen die Zeit, so der Vorsitzende des Beirats Edenhofer. Besonderen Nachholbedarf gibt es demnach in den Bereichen Gebäude, Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft. Hier braucht es laut dem Bericht zusätzliche Maßnahmen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2024 01:00 Uhr