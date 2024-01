EU-Klimabeirat fordert von EU größere Anstrengungen

Brüssel: Der EU-Klimabeirat fordert von der Europäischen Union größere Anstrengungen, um die Klimaziele zu erreichen. Die EU habe in den vergangenen Jahren große Fortschritte in der Klimapolitik gemacht. Aber das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 sei ein Wettlauf mit der Zeit, sagte der Vorsitzende des Beirats, Edenhofer. Besonders in den Bereichen Gebäude, Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft sieht die Expertenrunde Nachholbedarf. Auch die Nachfrage nach klimaschädlichen Rohstoffen und Produkten müsse gesenkt werden. - Im Süden Portugals bekommen die Menschen gerade die Folgen des Klimawandels zu spüren: Nach monatelanger Trockenheit hat die Regierung in der Algarve-Region eine Drosselung des Wasserverbrauchs angeordnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 06:00 Uhr