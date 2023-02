EU-Katastrophenhilfe schickt erste Rettungsteams in die Türkei

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: In den Erdbebengebieten der Türkei und Syriens steigen die Opferzahlen weiter. Nach dem ersten schweren Beben am frühen Morgen ist jetzt offiziellen Angaben zufolge von insgesamt mindestens 1.500 Toten die Rede. Am Mittag hat es noch ein weiteres ähnlich heftiges Beben gegeben, zudem zahlreiche kleinere Nachbeben. Der türkische Präsident Erdogan sagte, sein Land habe inzwischen Hilfsangebote von rund 45 Staaten bekommen. Das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU koordiniert diese Hilfen und auch die Entsendung von Rettungskräften. Anders als die Türkei ist Syrien nicht Mitglied des Katastophenschutzverfahrens. Aus Brüssel hieß es aber, man sei auch bereit, Syrien zu unterstützen. Inzwischen wurde auch der Copernicus-Satellitendienst der EU aktiviert. Mit dessen Daten können unter anderem Lagekarten erstellt werden, die ein detailliertes Ausmaß der Schäden zeigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 14:00 Uhr