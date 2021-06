EU-Kartellbehörden gehen erneut gegen Google vor

Maskenpflicht an Bayerns Grund- und Förderschulen wird entschärft

München: Bayerns Grundschüler müssen ab morgen keine Masken mehr an ihren Sitzplätzen tragen. Das hat das Kabinett beschlossen. Staatskanzleichef Herrmann sagte, diese Lockerung sei zu verantworten. Er verwies zur Begründung auf die niedrige Inzidenz, die hohen Temperaturen und die Tatsache, dass die Schüler zwei Mal pro Woche getestet werden. Herrmann betonte, dass die Regelung nur dort gilt, wo die Inzidenz unter 50 liegt und darüber hinaus die Maskenpflicht im Schulgebäude weiter besteht. Die Lockerung der Maskenpflicht betrifft nach den Worten des Staatskanzleichefs auch die Grundschulstufen an den Förderschulen. Auch an Horten wird die Maskenpflicht an den Sitzplätzen gelockert. In anderen Schulformen bleibt es laut Herrmann aber zunächst weiter bei der bestehenden Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 14:00 Uhr