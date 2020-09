EU kann sich nicht auf Sanktionen gegen Lukaschenko einigen

Erneut Verzögerungen bei Übermittlung von Corona-Testergebnissen

München: Nach ihrem Corona-Test müssen viele Menschen in Bayern offenbar noch immer lange auf ihr Ergebnis warten. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit räumte gestern Abend Verzögerungen bei Tests an bayerischen Flughäfen ein. Wörtlich sprach es von, "wachsenden Rückständen bei der Befundübermittlung". Es kann also länger als 48 Stunden dauern, bis das Ergebnis des Tests kommt. Wie viele Menschen betroffen sind, ist noch unklar. Grund für die Verzögerung sei, so das LGL, ein Schnittstellenproblem in der Datenverarbeitung beim verantwortlichen Dienstleister Ecolog. Das LGL forderte das Unternehmen auf, den Fehler zu beheben. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zufolge hat es aber nicht nur an Flughäfen Probleme bei der Rückmeldung von Testergebnissen gegeben. Dem BR liegen Erfahrungsberichte vor, denen zufolge es auch an Autobahnen und Bahnhöfen erhebliche Verzögerungen gibt. Eine Anfrage beim LGL hierzu blieb zunächst unbeantwortet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 06:00 Uhr