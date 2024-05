EU kann bei KI-Investitionen mit USA und China nicht mithalten

Luxemburg: Die Europäische Union verliert bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz den Anschluss an die USA und China. Zu diesem Schluss kommt der EU-Rechnungshof. Im Abschlussbericht seiner Untersuchung schreibt der Rechnungshof, die Investitionen der EU in die KI seien von 2018 bis 2021 zwar stetig gestiegen, trotzdem habe sich der Abstand zwischen der EU und den USA in diesem Zeitraum aber mehr als verdoppelt. Die Europäische Union liege mehr als zehn Milliarden Euro zurück. Staatliche und private Unternehmen in den USA hätten zum Ausbau der KI deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Mit Blick auf die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten stellte der Rechnungshof fest, Deutschland und Frankreich hätten die größten KI-Investitionen angekündigt, während vier Länder - die nicht näher genannt wurden - noch nicht mal eine Strategie hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 08:00 Uhr