EU-Innenminister ringen um neue Regeln für Asylpolitik

Luxemburg: Bundesinnenministerin Faeser hofft beim Treffen mit ihren EU-Kollegen auf einen Durchbruch im jahrelangen Streit über ein gemeinsames Asylsystem. Ein Scheitern wäre aus ihrer Sicht ein falsches Signal, das zu nationaler Abschottung führen würde. Die EU-Innenminister beraten bei ihrer Konferenz in Luxemburg derzeit über die geplante Reform. Neben Asylverfahren an den EU-Außengrenzen sehen die Pläne vor, die Anforderungen an sogenannte sichere Drittstaaten abzusenken und Menschen ohne Prüfung ihres Asylbegehrens vereinfacht in die Länder zurückzuschicken. Faeser sagte, das zu Grunde liegende EU-Papier sei sehr schwierig für Deutschland. Sie will nach eigene Worten darum kämpfen, dass Familien mit kleinen Kindern von Asylverfahen an den Außgengrenzen verschont bleiben. Faeser ließ offen, ob sie auch dann zustimmen will, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 14:00 Uhr