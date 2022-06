EU-Innenminister machen Fortschritte bei Migrationspolitik

Lauterbach und Özdemir sagen Ukraine Unterstützung zu

Lwiw: Gesundheitsminister Lauterbach hat der Ukraine Hilfe bei der Versorgung von Kriegsverletzten zugesagt. Bei einem Besuch in Lwiw erklärte der Minister, man werde Traumazentren für Verletzte sowie Container-Werkstätten zur Herstellung von Prothesen aufbauen. Deutsche Chirurgen und Notfallmediziner sind mitgereist; weitere sollen folgen. Wie Lauterbach betonte, sollen sie in der Ukraine so schnell wie möglich zum Einsatz kommen. Landwirtschaftsminister Özdemir hält sich in Kiew auf. Er sagte den ukrainischen Bauern Hilfe zur Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung zu. Außerdem will er sich dafür einsetzen, dass Agrarprodukte wie Weizen trotz blockierter Häfen exportiert werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 23:00 Uhr