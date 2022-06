EU-Innenminister machen Fortschritte bei Migrationspolitik

Scholz will neuen Schwung für EU-Beitritt der Westbalkan-Länder

Pristina: Bundeskanzler Scholz will neuen Schwung für den EU-Beitrittsprozess der Länder des Westbalkans. Nach einem Gespräch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti mahnte er in Richtung Europäische Union, Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen. Kurti kündigte einen formellen Antrag für die Aufnahme in die EU noch in diesem Jahr an. Nach dem Ministerpräsidenten des Kosovo traf Scholz in Belgrad den serbischen Präsidenten Vucic. Der Kanzler verlangte von ihm, die Russland-Sanktionen mitzutragen. Enge Beziehungen zum Putin-Regime seien nicht mehr vereinbar mit dem Bau einer gemeinsamen Zukunft mit der EU, so Scholz.

