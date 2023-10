EU-Innenminister beraten über Sicherheitslage

Luxemburg: Die EU-Innenminister kommen heute zusammen, um über die Sicherheitslage zu beraten. Hintergrund ist der Krieg in Israel und Gaza, der die Terrorgefahr auch in der Europäischen Union erhöht hat. Nach dem Anschlag in Brüssel mit zwei Toten und dem versuchten Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die europäischen Sicherheitsbehörden darauf reagieren sollen.

