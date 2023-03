EU-Innenminister beraten über Schutz der Außengrenzen

Kurzmeldung ein/ausklappen Streik im öffentlichen Dienst geht in München weiter

München: In der bayerischen Landeshauptstadt wird heute wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst weitere Betriebe und Dienststellen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Dazu gehören etwa das Kreisverwaltungsreferat, das Baureferat und das Jobcenter. Am späten Vormittag ist dann eine Kundgebung vor dem Landratsamt München geplant. - Und auch morgen gibt es Arbeitsniederlegungen in München. Betroffen ist dann der Flughafen. Grund ist ein Warnstreik der Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München zwischen 5 und 10 Uhr. Verdi erwartet, dass sich etwa 100 Mitarbeitende der Frühschicht beteiligen. Passagiere sollten sich früher am Flughafen einfinden, empfiehlt die Gewerkschaft. Mit Flugausfällen sei aber nicht zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 06:00 Uhr