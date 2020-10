EU-Innenminister beraten über neue Pläne für umstrittene Asylreform

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Innenminister beraten in einer Videokonferenz erstmals über die neuen Vorschläge für eine Reform der Migrations- und Asylpolitik. Wegen der deutschen Ratspräsidentschaft wird die Sitzung von Bundesinnenminister Seehofer geleitet. Das Konzept der EU-Kommision sieht vor, dass Länder wie Griechenland und Italien entlastet werden – unter anderem durch stärkeren Grenzschutz und Hilfen bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. - Trotz massiver Kritik aus Osteuropa setzt Bundesinnenminister Seehofer weiter auf eine Grundsatzeinigung in diesem Jahr. Allen Mitgliedsstaaten müsse klar sein, dass eine Einigung für die weitere Handlungsfähigkeit Europas ganz entscheidend sei, so Seehofer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 13:15 Uhr