EU-Innenminister beraten über illegale Migration

Atemwegs-Virus RS bei Kindern nimmt stark zu

Berlin: Bei Kleinkindern in Deutschland nehmen Infektionen mit dem RS-Virus deutlich zu. Das Robert-Koch-Institut rechnet in den kommenden Wochen mit stark steigenden Zahlen und damit, dass mehr Kinder deshalb in Kliniken müssen. Das Virus befällt den Atemapparat und kann bei Säuglingen und Kleinkindern für lebensbedrohliche Zustände sorgen. In mehreren Bundesländern, auch in Bayern, gebe es schon jetzt kaum mehr ein freies Bett auf Kinderstationen, erklärte der Intensivmediziner Hoffmann vom Haunerschen Kinderkrankenhaus in München. Er sprach wörtlich von Katastrophenzuständen. Familien mit kranken Kindern müssten teils in der Notaufnahme auf einer Pritsche schlafen, das sei ein Armutszeugnis für Deutschland, so Hoffmann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2022 09:15 Uhr