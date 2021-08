EU-Innenminister beraten über Aufnahme von Flüchtlingen

Brüssel: In einer Sondersitzung beraten die EU-Innenminister heute über die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Nach Schätzung der Vereinten Nationen werden bis Jahresende an die 500.000 Menschen aus Afghanistan eine neue Heimat suchen. Die Minister wollen darüber sprechen, wieviele Geflüchtete die Europäische Union aufnehmen kann. Eine große Bedeutung in der Flüchtlingsfrage haben auch die Nachbarländer Afghanistans. Nach den Worten von Außenminister Maas hat Deutschland Pakistan seine Unterstützung zugesagt. Pakistan bekomme als Nachbarland die Auswirkungen der Krise in Afghanistan ganz besonders zu spüren, sagte der Außenminister bei einem Besuch in Islamabad. Länder wie Pakistan könnten bei der Aufnahme von afghanischer Schutzbedürftigen in Zukunft eine wichtige Aufgabe leisten, so Maas.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.08.2021 12:15 Uhr