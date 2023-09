EU-Innenminister beraten über Asylreform

Brüssel: Die Innenminister der Europäischen Union befassen sich heute mit der geplanten gemeinsamen Asylreform. Dabei geht es unter anderem um die umstrittene Krisenverordnung. Diese sieht bei hohen Flüchtlingszahlen Sonderregeln für Mitgliedstaaten vor. Zuletzt hatte unter anderem Deutschland eine Einigung in dieser Frage blockiert. Die Grünen hatten ihren Widerstand mit einer drohenden Aushöhlung des Asylrechts begründet. Medienberichten zufolge drang Bundeskanzler Scholz darauf, dass die Bundesregierung doch eine Einigung ermöglicht. Die CSU im Bundestag forderte indes ein weiteres Eingreifen von Scholz zur Begrenzung der irregulären Migration. Landesgruppenchef Dobrindt sagte, es brauche jetzt ein Machtwort des Kanzlers zu Grenzkontrollen. Innenministerin Faeser verweigere sich einer Notifizierung zusätzlicher stationärer Grenzkontrollen in Brüssel. Damit verhindere sie aktiv die Möglichkeiten, an den Grenzen Einreisen verweigern zu können, so Dobrindt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 06:00 Uhr