EU-Innenminister beraten über Anti-Terrorkampf und Asylpolitik

Das Wetter: Erst neblig, dann meist freundlich

Das Wetter in Bayern: Heute Vormittag erst Nebel oder Hochnebel, später wechselnd bewölkt und öfter sonnig, vor allem in den Bergen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende in Donaunähe Nebel, sonst meist trocken und freundlich bei 8 bis 16 Grad. Am Montag bewölkt und regnerisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 06:00 Uhr