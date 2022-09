EU-Innenkommissarin kündigt nach Pipeline-Lecks Belastungstests an

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Innenkommissarin der EU, Johansson, sieht in der mutmaßlichen Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 einen Warnruf. Sie kündigte im ZDF-"heute journal" einen Belastungstest für die kritische Infrastruktur in Europa an. Mittlerweile haben wegen der Lecks in den Pipelines sowohl der russische als auch der schwedische Geheimdienst Ermittlungen aufgenommen. Das Umweltbundesamt ist besorgt wegen des auströmenden Methangases. Wie das Amt auf Twitter schreibt, würden etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in die Atmosphäre entweichen. Nach Ansicht des Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde wird das Klimageschehen dadurch aber nicht verändert. Die Menge entspreche zwar knapp 20 Prozent des Jahresausstoßes an Methan in Deutschland im vergangenen Jahr. Im globalen Vergleich sind es dem Insitut zufolge jedoch lediglich 0,06 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 06:00 Uhr