EU-Innenkommissarin hofft auf Ende der Grenzkontrollen bis Ende Juni

05.06.2020 11:45 Uhr

Brüssel: EU-Innenkommissarin Johansson hofft auf ein Ende der Corona-bedingten Grenzkontrollen bis Ende des Monats. Die Beschränkungen an den EU-Binnengrenzen sollten so bald wie möglich entfallen, erklärte Johansson zu Beginn einer Konferenz der EU-Innenminister. Der deutsche Ressortchef Seehofer strebt an, die Grenzkontrollen zum 15. Juni aufzuheben. Die tschechische Regierung hae am Morgen beschlossen, die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Ungarn wieder zu öffnen. Ein negativer Corona-Test muss bei der Einreise nicht mehr vorgelegt werden. Der tschechische Ministerpräsident Babis sagte wörtlich: "Wir müssen zur Normalität zurückkehren."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.06.2020 11:45 Uhr