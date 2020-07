EU-Inneminister wollen Schleuserkriminalität beenden

Bayern lockert weitere Corona-Beschränkungen

München: In Bayern werden erneut einige Corona-Beschränkungen gelockert. Wie Staatskanzleichef Herrmann nach einer Kabinettssitzung mitteilte, ist die Lage im Freistaat zwar stabil. Es gebe aber immer noch Neuinfektionen, weshalb umsichtiges Handeln nötig sei. Laut Herrmann dürfen an privaten Veranstaltungen - wie Vereinssitzungen oder Hochzeitsfeiern - künftig doppelt so viele Personen teilnehmen wie bisher; also 100 im Innenraum und 200 im Freien. Freizeiteinrichtungen wie Indoor-Spielplätze können wieder öffnen, kontaktfreie Wettkämpfe in Sporthallen sind erlaubt, ebenso wie Fußball- oder Kampfsporttraining. Auch Flusskreuzfahrten sind wieder möglich. Schankwirtschaften, Clubs und Discos bleiben aber weiter zu. Ein weiteres Thema im Kabinett war auch die Debatte um ein mögliches Motorradfahrverbot an Sonn- und Feiertagen. Bayern lehne dies ab, so Herrmann, denn - so wörtlich "Bayern und Biker gehören zusammen".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.07.2020 13:45 Uhr