EU-Inneminister beraten über Sicherheitslage und Asylpolitik

Luxemburg: Der Nahost-Konflikt und seine Folgen beschäftigt heute auch die EU-Innenminister. Bei ihrem Treffen in Luxemburg wollen sie über die Sicherheitslage beraten, die sich angesichts des Krieges im Gazastreifen auch in Europa verschärft hat. Der Anschlag in Brüssel mit zwei Toten vor zwei Tagen und der versuchte Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge gestern haben die Sicherheitsbehörden alarmiert. Die Innenminister wollen gerüstet sein und Schutzmaßnahmen besprechen. Ein weiteres Thema wird auch die Migrationspolitik sein. Es geht um schnellere Asylverfahren und Abschiebungen und sowie die genauere Überprüfung an den EU-Außengrenzen. Außerdem werden die Innenminister neue Migrationsabkommen debattieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 06:00 Uhr